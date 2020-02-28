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Общество

В Псковской области действуют 124 отряда юных инспекторов дорожного движения

В Псковской области уделяется особое внимание вопросам безопасного поведения детей на дорогах. Об этом заявил 28 февраля председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на заседании рабочей группы при администрации области по рассмотрению вопросов достижения целей и показателей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«В рамках нацпроекта проводятся месячники безопасности дорожного движения, создаются паспорта для первоклассников, которые осваивают путь дома до школы», - уточнил он.

В перечень профилактических мероприятий входит конкурс «Безопасное колесо» и ряд других.

В целом в регионе на данный момент действуют 124 отряда юных инспекторов дорожного движения.

В Пскове в 2020 году выделят более 1 млн рублей на создание в Пскове детского центра по профилактике дорожного травматизма.

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