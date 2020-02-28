Александр Козловский поздравил с 90-летием дочь подпольщицы Антонины Гусевой
Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил с предстоящим 90-летием ребенка войны, дочь великолукской подпольщицы Антонины Гусевой — Зою Хохлову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии, мероприятие прошло в общественной приемной «Единой России» с участием руководителя великолукского отделения «Союза женщин России» Лианы Кулаченковой.
Зоя Хохлова рассказала, что пережила оккупацию Великих Лук немецко-фашистскими захватчиками, и потеряла в те годы мать и бабушку.
«Благодаря вам Россия – свободная, гордая и непобедимая страна. Вы пережили страшные и суровые годы, полные горя и лишений, и мы – ваши потомки – всегда будем благодарны за Великую Победу», - обратился к Зое Хохловой Александр Козловский.
Медаль имени Валентины Гризодубовой, утвержденную к 75-летию Победы «Союзом женщин России», вручила Зое Хохловой Лиана Кулаченкова.