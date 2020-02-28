Вопрос ввода в эксплуатацию трех котельных в Невеле рассмотрели в Санкт-Петербурге

14:17, 28 февраля 2020, ПАИ

В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание, в рамках которого рассмотрели вопрос ввода в эксплуатацию трех котельных в Невеле. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Реализация проекта позволит заменить изношенные угольные котельные, а также обеспечить тепловой энергией многоквартирные дома и ряд социальных объектов города, в том числе Невельскую межрайонную больницу, Невельскую специальную общеобразовательную школу открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением.

Участие в рабочем совещании приняли заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов и генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго» Артур Тринога. Во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества и взаимодействия в сфере теплоэнергетики, перспективы заключения новых концессионных соглашений.