0
15:53
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
15:42
«Семь раз отмерь» - 28 февраля (ЗВУК)
13:32
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
12:49
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
12:34
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
11:14
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
10:59
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Еще новости
Общество

Открыт набор кандидатов на вакантное место в Общественной палате Псковской области

В Общественной палате Псковской области открыт очередной отбор кандидатов на вакантное место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.

Соответствующее постановление было принято на 40-й сессии областного Собрания депутатов. Вакантное место возникло после досрочного прекращения полномочий одного из членов региональной Общественной палаты.

Прием предложений от региональных общественный объединений о выдвижении кандидатов продлится в течение месяца. Документы, необходимые для предоставления: подтвержденные сведения о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справка об отсутствии судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшей решение о выдвижении кандидата и устав организации. 

Новый член Общественной палаты будет избран тайным голосованием на сессии регионального парламента.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
28 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
«Семь раз отмерь» - 28 февраля (ЗВУК)
28 февраля 2020
«Семь раз отмерь» - 28 февраля (ЗВУК)
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
28 февраля 2020
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
28 февраля 2020
Борис Елкин призвал ответственнее подходить к освоению денег по нацпроекту БКАД
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
28 февраля 2020
Гелена Самохвалова: Паники у псковского турбизнеса из-за коронавируса нет
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
28 февраля 2020
Бесплатно ездить в пригородных поездах смогут ветераны Псковской области до конца года
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
28 февраля 2020
Опочка стала рекордсменом по количеству выпавшего в Псковской области снега
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области
28 февраля 2020
Бригады энергетиков работают в усиленном режиме после снегопада в Псковской области

Идет загрузка...