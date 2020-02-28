Открыт набор кандидатов на вакантное место в Общественной палате Псковской области
В Общественной палате Псковской области открыт очередной отбор кандидатов на вакантное место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном Собрании депутатов.
Соответствующее постановление было принято на 40-й сессии областного Собрания депутатов. Вакантное место возникло после досрочного прекращения полномочий одного из членов региональной Общественной палаты.
Прием предложений от региональных общественный объединений о выдвижении кандидатов продлится в течение месяца. Документы, необходимые для предоставления: подтвержденные сведения о кандидате и его личное заявление о согласии баллотироваться в члены Общественной палаты, справка об отсутствии судимости, а также протокол общего собрания общественной организации, принявшей решение о выдвижении кандидата и устав организации.
Новый член Общественной палаты будет избран тайным голосованием на сессии регионального парламента.