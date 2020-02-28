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Почти тысячу пачек сигарет изъяли на границе псковские таможенники

Псковские таможенники изъяли 996 пачек сигарет на границе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На таможенном посту МАПП Убылинка Псковской таможенники на российско-латвийской границе в четырех колесах легкового автомобиля AUDI A4 обнаружили спрятанные сигареты. Общий вес скрытого товара составил свыше 20 кг. Гражданин Латвии, выезжая с таможенной территории Евразийского экономического союза не задекларировал и не предъявил таможенному контролю перемещаемый им товар.

Было возбуждено дело об административном правонарушении. Сигареты изъяли на ответственное хранение. Были также назначены экспертизы.

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