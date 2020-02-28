ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове

15:53, 28 февраля 2020, ПАИ

Российская актриса Мария Кожевникова прибыла в Псков. 28 февраля она встречается с юными воспитанниками спортивной школы «Бригантина». Мария - Мастер спорта по художественной гимнастике, чемпионка Москвы.

Свою известность она получила за роли в кинофильмах и сериалах. В их числе - «Универ», «Батальонъ», «Собибор».

«Девочки, дорогие. Я считаю, что художественная гимнастика самый лучший вид спорта. Хочется пожелать вам, чтобы у вас были самые лучшие результаты, чтобы занимали призовые места, чтобы свой Псков прославляли. Губернатор будет поддерживать. И вам хочется просто пожелать удачи. Любите художественную гимнастику и у вас все получится», - обратилась она к спортсменкам.