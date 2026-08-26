В Псковской области введут компенсацию аренды жилья для педагогов

17:11, 26 августа 2026, ПАИ

В Псковской области с нового учебного года впервые начнут компенсировать педагогам расходы на аренду жилья. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на августовском педагогическом совещании, передаёт корреспондент ПАИ.

По словам губернатора, в регионе увеличили возможности по предоставлению служебного жилья педагогам. Ещё одной новой мерой станет компенсация аренды жилья. Согласно имеющимся данным, такая поддержка необходима примерно 100 специалистам.

При этом Михаил Ведерников подчеркнул, что поддержка педагогов не должна ограничиваться финансовыми мерами. «Поддержка учителя – это не только деньги и жильё», – сказал губернатор.

Отдельное внимание, по его словам, на федеральном уровне уделяется защите чести и достоинства педагогических работников. Об этом говорил министр просвещения в своем приветственном слове. «Считаю также это абсолютно правильным: руководитель школы, муниципалитет, региональные системы образования должны уметь вовремя встать рядом, объективно разобраться и защитить педагогов», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор добавил, что одновременно повышаются и требования к самим педагогическим работникам.

С нового учебного года начинается федеральная апробация системы оценивания поведения учеников 2-х и 8-х классов. Михаил Ведерников подчеркнул, что важно не превращать эту работу в формальное выставление отметок. «Наша задача – помочь ребёнку понять правила поведения в коллективе, научиться уважать окружающих и уметь отвечать за собственные поступки», – заявил глава региона.

Отдельно губернатор остановился на теме 2026 года, объявленного президентом России Годом единства народов России. По его словам, для школ это возможность больше говорить с детьми об общей истории и культуре страны, уважении к людям разных национальностей, а также о своей малой Родине и России в целом.