Началась газификация нового населённого пункта Великолукского района

16:45, 26 августа 2026, ПАИ

Строительство внутрипоселкового газопровода в посёлке Дорожный Великолукского района протяжённостью 0,41 км началось в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2026-2030 года. Новый газопровод создаст возможность газификации 154 домовладений, сообщили ПАИ в ООО «Газпром межрегионгаз Псков.

Для газификации Великолукского района в 2018 году был построен межпоселковый газопровод протяжённостью около 51,5 км Великие Луки – деревня Борки с отводами на посёлок Дорожный, а также деревни Булынино, Купуй, Поречье и Полибино Великолукского района и установлено восемь пунктов редуцирования газа для обеспечения надёжного газоснабжения.

«Строительство и ввод в эксплуатацию данного газопровода позволит жителям деревни уже в следующем году присоединиться к президентской программе социальной газификации», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов