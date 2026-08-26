Началась газификация нового населённого пункта Великолукского района
Строительство внутрипоселкового газопровода в посёлке Дорожный Великолукского района протяжённостью 0,41 км началось в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2026-2030 года. Новый газопровод создаст возможность газификации 154 домовладений, сообщили ПАИ в ООО «Газпром межрегионгаз Псков.
Для газификации Великолукского района в 2018 году был построен межпоселковый газопровод протяжённостью около 51,5 км Великие Луки – деревня Борки с отводами на посёлок Дорожный, а также деревни Булынино, Купуй, Поречье и Полибино Великолукского района и установлено восемь пунктов редуцирования газа для обеспечения надёжного газоснабжения.
«Строительство и ввод в эксплуатацию данного газопровода позволит жителям деревни уже в следующем году присоединиться к президентской программе социальной газификации», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов
Михаил Ведерников – об итогах полуфинала «Большой перемены»: Пусть яркие идеи молодёжи обязательно получат своё продолжение
В Псковской области усиливают подготовку спортивных кадров и развивают инфраструктуру для людей с ОВЗ
12 тысяч посетителей собрала молодёжная площадка в первый день работы выставки «Россия начинается здесь»
Митрополит Матфей: Взаимодействие церкви и системы образования региона стало живой реальностью
Реконструкция очистных сооружений в Дедовичском районе достигла почти 50 % готовности