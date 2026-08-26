По России на электрорикше: необычного путешественника из Италии заметили на псковских дорогах

17:40, 26 августа 2026, ПАИ

Итальянский путешественник Пауло Пуччини вместе со своим питомцем - псом Джеком - едет по России на электрорикше с прицепом. Ночует 65-летний иностранец в раскладном прицепе с тентом, сообщает корреспондент ПАИ.

По его словам, мужчина до пандемии ковида работал организатором мероприятий, а также был связан с ресторанным бизнесом. Однако период пандемии разрушил его жизнь, и Пауло отправился путешествовать. «Начинать в этом возрасте с нуля в Италии с их системой налогообложения было нереально. Поэтому я отправился кочевать. Всегда любил это дело, но сдерживали то работа, то семья», - поделился итальянец.

В свое первое путешествие он отправился два года назад. Первыми точками на маршрутной карте Пауло Пуччини стали Сингапур, Вьетнам и Казахстан.

Текущий маршрут длится пять месяцев - итальянец едет по России в Москву, чтобы купить деталь солнечной батареи.

Бывшая жена и дочь, которая живет в Дании, следят за его передвижениями. По словам мужчины, отношения с ними сохранились хорошие, но они шутят, что итальянец немного «сошел с ума» из-за путешествий.

Передвигается мужчина на электрорикше с прицепом. Откидной бампер с солнечными батареями укрывает его от ветра и дождя, а также есть откидное стекло на уровне лица. Прицеп, украшенный резиновыми игрушками, флагом и надписями, раскладывается в спальное место с тентом для ночлега. Солнечные панели Пауло Пуччини заряжает на заправках.

Главным источником дохода путешественника являются пожертвования от подписчиков и тех, кого он встречает на пути. Сам иностранец признается, что ему много не нужно.

Часто путешественник останавливается пообщаться с людьми, но знает только итальянский и английский языки. Также иностранец с благодарностью отзывается о россиянах, называя их «самыми добрыми и хорошими».

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