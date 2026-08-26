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Александр Котов отметил неформальный подход псковских педагогов к воспитанию детей

Неформальный подход псковских педагогов к воспитанию детей отметил председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания августовского областного педагогического совещания, которое прошло сегодня, 26 августа, в зале областной филармонии, передаёт корреспондент ПАИ.

Александр Котов. Фото здесь и далее: Андрей Степанов / ПАИ

В настоящее время все учебные заведения Псковкой области подготовлены к началу нового учебного года. Александр Котов обратил внимание, что в этой работе участвовали правительство Псковской области, профильное министерство, органы исполнительной власти, муниципалитеты, руководители и педагоги образовательных организаций, а также родители.

В целом председатель Заксобрания подчеркнул, что за последние годы инфраструктура школьного образования заметно изменилась в лучшую сторону, решается кадровый вопрос.

Котов поблагодарил педагогов и ветеранов отрасли за труд и верность профессии. «В преддверии начала нового учебного года хочу пожелать вам успешной работы, профессиональных успехов», – сказал он.

Спикер вручил благодарность Законодательного Собрания Псковской области за многолетний добросовестный труд Валентине Клименковой, учителю физики Пустошкинского центра образования.

Августовские педагогические совещания в Псковской области – ежегодная традиция. В ходе пленарного заседания с видеообращением к участникам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Поздравительный адрес педагогам направил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. К присутсвующим также обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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