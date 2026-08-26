Александр Козловский стал гостем радиостанции «Серебряный дождь». Главное

16:59, 26 августа 2026, ПАИ

Первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 26 августа.

Главное из эфира: