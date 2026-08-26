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Александр Козловский стал гостем радиостанции «Серебряный дождь». Главное

Первый заместитель председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы, депутат от Псковской области Александр Козловский стал гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 26 августа.

Главное из эфира:

  • выступление президента Владимира Путина на съезде «Единой России» носило объединяющий характер для всей страны, а не только для партии;
  • после выборов начнётся реализация Народной программы с ежегодными поэтапными отчётами о достигнутых результатах;
  • программу капремонта и реконструкции школ, изначально рассчитанную на несколько лет, решено продлить до полного завершения модернизации всех образовательных учреждений;
  • развитие технологического суверенитета России – приоритет: Россия должна осваивать собственное производство оборудования (в том числе энергетического), чтобы не зависеть от одной стороны-поставщика;
  • сырьевые ресурсы страны (нефть, минералы, редкоземельные металлы) нужно использовать как источник финансирования освоения новых технологий;
  • 4 сентября в Пскове пройдёт партийная конференция для обсуждения итогов съезда и формирования региональной программы;
  • главная проблема на селе – частые и продолжительные отключения электричества, особенно после штормов. Ежегодно на реконструкцию сетей выделяется около 1,5 млрд рублей, но этого недостаточно – необходимо увеличить объём ремонта и модернизации;
  • схожие проблемы изношенности сетей есть в Смоленской, Тверской, Новгородской и Архангельской областях, что позволяет регионам консолидироваться для решения вопроса на федеральном уровне;
  • взнос на капремонт должен быть единым для всех домов, а не дифференцированным по возрасту здания – иначе сложно прогнозировать накопления на будущий ремонт. Ключевая задача – добиться 100%-й собираемости взносов на капремонт (сейчас собирается порядка 90 %), что ускорит очередь ремонта домов;
  • обсуждается инициатива ТОС делать конкурсные проекты на ремонт подъездов. Однако должно быть условия, считает Александр Козловский, полное отсутствие задолженности перед Фондом капремонта;
  • передача заброшенного муниципального жилья горожанам за символическую плату требует решения вопросов собственности и рисков для бюджета муниципалитетов;
  • целевое распределение выпускников-медиков и педагогов не решит кадровую проблему полностью – люди всё равно будут искать пути с меньшим сопротивлением. Поэтому система мотивации должна быть широкой, а уровень жизни на селе надо постоянно повышать;
  • преференции для победителей олимпиад при поступлении в вузы справедливы, так как олимпиадники прилагают значительно больше усилий, чем просто отличники, хотя корректировки квот возможны, считает депутат;
  • молодёжный инженерный форум «СпектрУМ» в Псковской области стал международным (участники из Беларуси и Индии), число участников выросло с 60 до 100 человек. Форум надо масштабировать, уверен Александр Козловский;
  • некоторые политические силы создают в соцсетях группы для искусственного разжигания негатива вокруг разного рода проблем с целью получения политических дивидендов – Козловский называет это «информационным рэкетом»;
  • по его словам, часть таких «народных борцов» ранее финансировалась из-за рубежа, что подтверждено уголовными делами против авторов телеграм-каналов, занимавшихся шантажом и распространением компромата.
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