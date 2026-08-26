Ни денег, ни цветов: как мошенники наживаются на родителях перед 1 сентября

17:53, 26 августа 2026, ПАИ

Мошенники могут использовать различные схемы на тему покупки цветов к 1 сентября для обмана россиян, пишут «Известия».

День знаний входит в список дат наряду с 14 февраля и 8 марта, когда спрос на цветочные букеты особенно высок, отметил ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Евгений Егоров. По его словам, у мошенников эти дни на особом счету, как «черная пятница» и новогодние распродажи: перед этими событиями злоумышленники активно создают новые и совершенствуют действующие сценарии обмана.

«Для большего привлечения внимания к мошенническим сайтам киберпреступники указывают цены на продажу и доставку цветов ниже средней по рынку», - добавил эксперт.

При этом 1 сентября - это одновременно пиковый спрос и жесткий дедлайн, отметила руководитель направления аналитических исследований в Positive Technologies Ирина Зиновкина. Она пояснила, что так как букет нужен к конкретной дате, покупатель легко соглашается на предоплату, а повышенные цены и дефицит ходовых позиций делают правдоподобным практически любое якобы «выгодное предложение».

Кроме того, родители ищут букеты в последние дни августа, часто делая это в спешке и с телефона, добавила Ирина Зиновкина. Из-за этих факторов критичность мышления резко падает, а так как продажи через частных флористов, мессенджеры и соцсети уже стали нормой, даже фейковый аккаунт без юрлица и чека не вызывает подозрений. Кроме того, ради возврата среднего чека в 2-5 тысяч рублей люди редко идут в банк и полицию, а мошенникам на потоке это дает крупный оборот.

В этом году самой распространенной мошеннической схемой станут фишинговые сайты, которые маскируют по известные сетевые магазины цветов, уверены эксперты.

«В ближайшее время вероятно усиление схем с фейковыми сайтами-однодневками и рекламой в соцсетях, которая ведет на клон известных сервисов доставки цветов с чуть измененным названием домена», - прогнозирует технический директор компании «Стахановец», эксперт в области IT и ИБ Сергей Щербаков.

Кроме того, стоит ожидать более качественных подделок, созданных с с помощью нейросетей для генерации живых отзывов, реалистичных фотографий букетов и даже чат-ботов, имитирующих поддержку настоящего флориста, что усложняет распознавание обмана.

Также стоит ждать дипфейк-рекламу: видео- и голосовые сообщеня, например, от популярного блогера с эксклюзивной скидкой к 1 сентября.

Ирина Зиновкина добавила, что мошенники будут также атаковать через доверенные каналы и платежи, взламывая родительские чаты с рассылкой сбора средств на общий букет учителю от имени родительского комитета. Помимо этого, отметила она, мошенники будут прибегать к подмене реквизитов прямо в переписке со взломанного аккаунта настоящего продавца, фишинговым копиям страниц оплаты маркетплейсов и сервисов доставки, а также псевдовозвратам средств с дальнейшим выманиванием данных карты и кодов из СМС.

По мнению старшего аналитика Аналитического центра Уральского центра систем безопасности (УЦСБ) Юлии Сониной, основной аудиторией таких мошеннических схем являются родители школьников, особенно учеников младших классов. Однако потенциальными жертвами остаются все, кто покупает цветы или участвует в праздничных сборах: старшеклассники, студенты, бабушки и дедушки.

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