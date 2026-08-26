Александр Козловский: В центре разговора о развитии образования должны быть педагоги

17:41, 26 августа 2026, ПАИ

Депутат Государственной Думы Александр Козловский обратился к участникам пленарного заседания августовского областного педагогического совещания, которое прошло сегодня, 26 августа, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня мы с вами говорим о перспективах развития системы образования региона. Мне кажется особенно важным, что в центре этого разговора находятся не только новые школы, технологии или образовательные программы, но, прежде всего, люди, которые каждый день обеспечивают качество образования, и это педагоги», – отметил Козловский.

Депутат подчеркнул, что государство последовательно усиливает внимание к системе образования – это касается развития инфраструктуры, обновления содержания обучения, внедрения современных технологий и создания условий для жизни и работы специалистов. Александр Козловский отметил важность того, чтобы педагоги хотели продолжать работать и развиваться в профессии, и пожелал им сил и энергии для большой и важной работы.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ



Фото: Андрей Степанов / ПАИ





После выступления Козловский вручил награды работникам сферы образования. Благодарственные письма депутата Государственной Думы получили Наталья Пархимович, методист Центра внешкольной работы Великолукского района, а также Галина Пустошкина, учитель биологии, заведующая Исской основной общеобразовательной школой – филиалом Пушкиногорской средней школы имени А. С. Пушкина.

Августовские педагогические совещания в Псковской области – ежегодная традиция. В ходе пленарного заседания с видеообращением к участникам обратился министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Поздравительный адрес педагогам направил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. К присутсвующим также обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.