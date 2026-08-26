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Общество

Единая цифровая карта для школьников должна стать помощником для каждой семьи – Михаил Ведерников

С 1 сентября в Псковской области начнётся выпуск Единой карты псковича, в рамках которого для школьников создадут отдельную детскую карту – ЕКПшку «Псковская». Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на августовском педагогическом совещании, передаёт корреспондент ПАИ.

Новый проект будет реализован в двух форматах: ЕКП «Псковская» для взрослых и отдельная детская карта для ребят от 6 до 13 лет включительно.

По словам губернатора, ЕКПшка призвана решить как минимум две важные для школьников и их родителей задачи. Карта станет единым электронным пропуском в здание школы, при этом родители будут автоматически получать уведомления о проходе ребёнка. Вторая функция – безналичная и регулируемая оплата школьного питания. Таким образом, карта позволит родителям контролировать расходы на питание ребёнка, а школьникам – оплачивать его без наличных.

«Наша общая цель – чтобы в течение года ЕКПшка стала привычным, удобным и незаменимым помощником для каждой псковской семьи, где дети учатся в школах», – сказал Михаил Ведерников. Губернатор призвал руководителей образовательных учреждений подключиться к продвижению нового проекта.

Говоря о дальнейших задачах системы образования, Михаил Ведерников отметил, что в регионе продолжатся строительство и обновление школ и детских садов, повышение качества образования и подготовка кадров. Отдельное внимание планируется уделять привлечению молодых педагогов и созданию условий, чтобы специалисты оставались работать в регионе.

«Но самое главное – сохранить сильное педагогическое профессиональное сообщество, которое у нас уже есть», – подчеркнул глава региона.

В завершение Михаил Ведерников поблагодарил педагогов за труд, терпение и ответственность и поздравил их с наступающим учебным годом, пожелав здоровья, сил и профессиональных успехов, а также прилежных, заинтересованных и благодарных учеников.

Напомним, оформить Единую карту псковича на добровольной основе сможет любой гражданин с постоянной регистрацией в Псковской области. Старт выпуска карт запланирован на 1 сентября.

Идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект получил название «Единая карта псковича» (ЕКП) и должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.

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