Строительство в Пскове современного зала для спортивной гимнастики обсуждают власти

16:13, 28 февраля 2020, ПАИ

Дополнительную поддержку школам художественной гимнастики планируют оказывать в Псковской области. Детали обсуждали губернатор Михаил Ведерников с вице-президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики Александром Брыксиным в ходе визита в школу художественной гимнастики «Гармония» в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации. Гости прибыли вместе с актрисой, мастером спорта Марией Кожевниковой.

«Мы приехали просмотреть, в каких вы условиях занимаетесь, посмотреть на вашу спортивную подготовку. И хотели бы поговорить системно о том, какие меры поддержки вам нужны. Ведь условия здесь, конечно, не самые лучшие. Мы сейчас по двум направлениям двигаемся. Уже запроектировали «Немов-центр», надеюсь, что в августе первая очередь стадиона «Машиностроитель» будет завершена. И есть шанс выделения средств на вторую очередь, где будет Центр и предусмотрен зал художественной гимнастики. Это будут абсолютно новые современные помещения, и там, конечно, будут абсолютно другие условия для занятий», - пояснил глава региона.

Александр Брыксин вручил спортсменкам небольшие подарки — это спортивные мячи и ленты. «Я хотел бы вам передать большой привет от президента художественной гимнастики Ирины Виннер. Завтра когда я приеду, я скажу какое количество красавиц занимается художественной гимнастикой здесь», - сказал он.

Вице-президент федерации добавил, что совместно с региональными властями сейчас обсуждается вопрос развития художественной гимнастики в Пскове и области. «У нас большие планы. Я думаю, что в ближайшее время зал, про который мы сейчас говорили, а он очень вам нужен, появится», - сказал Александр Брыксин.

«Но поговорить сегодня хотелось, в том числе, о том, какие ставки у тренеров. У нас сейчас в процессе смены руководство комитета спорта и мы абсолютно другие подходы будем применять. Хотелось бы ещё поговорить, хватает ли выделяемых средств на то, чтобы вы участвовали в соревнованиях», - добавил Михаил Ведерников.

Он уточнил, что регион намерен выделить дополнительные средства на покрытие расходов для поездок псковских спортсменок. «Чтобы такие талантливые девчонки чаще ездили на соревнования и привозили нам больше медалей», - добавил губернатор.

Гости пообщались с тренерами и спортсменами, побывали на тренировке. Прозвучавшие предложения и пожелания будут проанализированы и лягут в основу новых форм работы.