Пройти диспансеризацию псковичи смогут у «Империала» в марте

16:30, 28 февраля 2020, ПАИ

Со 2 по 7 и с 10 по 14 марта в Пскове пройдёт выездная диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской поликлинике.

Мобильный ФАП – автобус с государственным номером В862КР регион 60 будет работать с 10:00 до 14:00 у здания гипермаркета «Империал» (улица Коммунальная, 41).

Диспансеризация в ФАПе будет включать в себя опрос (анкетирование), антропометрию, измерения артериального и внутриглазного давлений, ЭКГ, выдачу направлений на анализы и обследования.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам (8112) 53-49-42 (приёмная главного врача), (8112) 53-62-14 (телефон отделения профилактики).