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Общество

Спецгашение памятной открытки в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты прошло в Пскове

Фото: пресс-служба УФПС Псковской области

В Пскове 28 февраля состоялось торжественное спецгашение памятной открытки в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В церемонии приняли участие заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами военного управления, воинскими частями и соединениями администрации Псковской области Андрей Немогай, временно исполняющий обязанности заместителя командира дивизии по военно-воспитательной работе Александр Садовников, руководитель благотворительного фонда возрождения и развития Псковского кадетского корпуса Пскова, а также руководитель ветеранской организации 13 микрорайона города Пскова Игорь Солдатенков.

Фото: пресс-служба УФПС Псковской области

«1 марта исполнится 20 лет легендарному подвигу псковских десантников, и сегодня мы собрались для проведения памятного гашения маркированной открытки с изображением памятник в честь 6-й парашютно-десантной роты», - рассказал директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

После торжественного мероприятия штемпель передали на хранение в музей связи имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге. Игорь Солдатенков отметил, что еще ранее были изготовлены конверты с изображением каждого бойца 6-й роты. После проставления оттиска они будут переданы родственникам погибших героев.

Подписанные открытки с оттиском памятного штемпеля вручили гостям церемонии, а также они будут переданы в администрацию области и лично губернатору Михаилу Ведерникову.

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