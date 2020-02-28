Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне

20:18, 28 февраля 2020, ПАИ

Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память у памятного креста в селе Улус-Керт, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-ая рота. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова выразила соболезнования родственникам павших бойцов. «Есть события, значения которых не тускнеют от неумолимого бега времени. Мы все в неоплатном долгу перед погибшими. Этот подвиг не имеет срока давности. Низко склоняем головы перед нашими военнослужащими, которыми мы вправе гордиться, молодые ребята не пожалели ничего, ценой своей жизни преградили путь врагу, проявив мужество и героизм», – отмечалось в приветственном адресе главы региона.

«Вы воспитали настоящих сынов Отечества. Этот подвиг наших десантников становится своеобразным маяком для тех, кто не желает безвольно плыть по волнам своего жизненного пути, кто стремится быть полезным обществу, человечеству. Ничто в русском сердце не сохраняется так прочно, как память о тех, кто отдал жизнь на поле брани», — добавила Вера Емельянова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что долг каждого — никогда не забывать имена героев. «Вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», — добавил он.

Также выступил отец Героя России Алексея Воробьева заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. По окончании мероприятия все присутствующие почтили память 6-й роты минутой молчания и возложили цветы к каменному кресту.

Также псковская делегация посетила улицу 84-х Псковских десантников в Грозном, где родственники возложили цветы к памятной табличке с именами всех павших бойцов 6-й роты.