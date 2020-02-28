0
20:18
Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
19:04
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
19:02
Снежный Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:01
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
17:43
Власти Пскова оценили уборку снега в городе
15:53
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
15:42
«Семь раз отмерь» - 28 февраля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память у памятного креста в селе Улус-Керт, где на высоте 776 в неравном бою героически погибла 6-ая рота. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова и вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова выразила соболезнования родственникам павших бойцов. «Есть события, значения которых не тускнеют от неумолимого бега времени. Мы все в неоплатном долгу перед погибшими. Этот подвиг не имеет срока давности. Низко склоняем головы перед нашими военнослужащими, которыми мы вправе гордиться, молодые ребята не пожалели ничего, ценой своей жизни преградили путь врагу, проявив мужество и героизм», – отмечалось в приветственном адресе главы региона.

«Вы воспитали настоящих сынов Отечества. Этот подвиг наших десантников становится своеобразным маяком для тех, кто не желает безвольно плыть по волнам своего жизненного пути, кто стремится быть полезным обществу, человечеству. Ничто в русском сердце не сохраняется так прочно, как память о тех, кто отдал жизнь на поле брани», — добавила Вера Емельянова.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что долг каждого — никогда не забывать имена героев. «Вечная слава бессмертной шестой роте, слава всем, кто погиб, защищая Россию», — добавил он.

Также выступил отец Героя России Алексея Воробьева заместитель главы Пскова Владимир Воробьев. По окончании мероприятия все присутствующие почтили память 6-й роты минутой молчания и возложили цветы к каменному кресту.

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также псковская делегация посетила улицу 84-х Псковских десантников в Грозном, где родственники возложили цветы к памятной табличке с именами всех павших бойцов 6-й роты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Подготовка к 20-летию подвига 6-й роты
Спецгашение памятной открытки в честь 20-летия подвига десантников 6-й роты прошло в Пскове Бойцам 6-й роты установили бюсты в Великих Луках и в Струго-Красненском районе На фасаде дома по улице Индустриальной в Пскове установят мемориальную доску в память о Романе Соколове Детским хоккейным турнирном почтят память 6-й роты в Пскове Сессию Псковской городской Думы начали с минуты молчания Дорогу на кладбище «Орлецы» отремонтировали в Пскове Бюст бойца 6-ой роты Дениса Зинкевича открыли в Псковском районе Псковский губернатор встретился с родственниками воинов 6-й роты Архив погибших десантников 6-й роты оцифруют Аллею героев открыли в память о погибших десантниках псковской дивизии в Брянске
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
28 февраля 2020
Родственники павших воинов-десантников 6-й роты почтили их память на высоте 776 в Чечне
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
28 февраля 2020
Председатели сменяются в девяти ТИКах Псковской области
Снежный Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 февраля 2020
Снежный Псков (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
28 февраля 2020
Сергей Кулаков стал заместителем председателя Избирательной комиссии Псковской области
Власти Пскова оценили уборку снега в городе
28 февраля 2020
Власти Пскова оценили уборку снега в городе
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
28 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Актриса Мария Кожевникова встречается с юными спортсменками в Пскове
«Семь раз отмерь» - 28 февраля (ЗВУК)
28 февраля 2020
«Семь раз отмерь» - 28 февраля (ЗВУК)
Центр Пскова перекроют на время Масленицы
28 февраля 2020
Центр Пскова перекроют на время Масленицы

Идет загрузка...