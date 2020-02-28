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Общество

Михаил Ведерников принял участие в правительственном совещании по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина в режиме видеоконференцсвязи 28 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Марат Хуснуллин рассказал о том, что правительство страны собирается оптимизировать процесс реализации национального проекта. В частности, планируется максимально снять административные барьеры, сократить количество отчетов, а также предоставить возможность оперативно перенаправлять средства экономии на реализацию дополнительных проектов.

Также для поддержания спроса на приобретение жилья правительство прорабатывает с банковскими учреждениями вопросы снижения ипотечных ставок.

В пресс-службе отметили, что в Псковской области в 2019 году перевыполнен целевой показатель по вводу в эксплуатацию жилья —  18 многоквартирных домов, а также объекты индивидуального жилищного строительства (всего около 260 тысяч квадратных метров). 

В феврале вице-премьер Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым. Подробности здесь>>>

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