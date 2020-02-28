Главную икону ВДВ доставили в Псков
Главную икону Воздушно-десантных сил России с образом святого пророка Илии доставили в Псков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии, встреча иконы прошла в Свято-Троицком соборе Пскова.
Молебен провели настоятель псковского храма святого князя Александра Невского протоиерей Олег Тэор, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами России; полковые священники Псковских воинских частей и местное духовенство.
Святыне поклонились военнослужащие Псковского гарнизона, курсанты, кадеты и многочисленные верующие.
28 февраля икону перенесли в расположение 104-го гвардейского десантно-штурмового полка, где она пробудет до 2 марта.