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Общество

Личный прием великолучан по социальным вопросам провел Александр Козловский

Личный прием великолучан провел секретарь псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в партийной «Семейной приемной», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии.

Одна из великолучанок поблагодарила парламентария за принятые в Госдуме социальные законы. По ее мнению, новые законы – это отличная финансовая поддержка молодых семей с детьми.

Вторая жительница Великих Лука – мать пятерых детей – уточнила нюансы по выплатам на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Александр Козловский пояснил, что в настоящее время ведется активная работа, чтобы как можно скорее начать осуществлять выплаты.

«Послание президента будет выполнено в срок. Соответствующие документы будут подготовлены до мая 2020 года», - подчеркнул депутат.

Также Александр Козловский взял на контроль обращение великолучанина, касающееся деятельности Ассоциации управляющих компаний. По словам горожанина, с компанией приходится «воевать» за подобающее обслуживание.

В пресс-службе добавили, что на приеме граждан присутствовали специалисты великолукского территориального отдела комитета по социальной защите Псковской области.

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