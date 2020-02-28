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Общество

Три поезда опоздали в Петербург из-за упавших в Псковской области деревьев

Три поезда дальнего следования опоздали в Санкт-Петербург в результате упавших в Псковской области деревьев. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, деревья упали на железнодорожном перегоне между станциями Ашево и Чихачёво в Бежаницком районе в ночь на 28 февраля.

Опоздали такие поезда, как № 84 Гомель – Санкт-Петербург, № 80 Калининград – Санкт-Петербург и № 54 Киев – Санкт-Петербург. Отмечается, что на участке провели восстановительные работы. Опозданий других поездов не ожидается.

Октябрьская железная дорога принесла извинения за доставленные неудобства.

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