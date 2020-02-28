Новый выпуск «Михайловской пушкинианы» вышел в Псковской области

22:57, 28 февраля 2020, ПАИ

77-й выпуск из научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана» вышел в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», новый сборник назван «Развитие природы остановить нельзя…».

Новое издание посвящено мемориальным садам и паркам, вопросам их изучения, сохранения и использования в повседневной деятельности музеев и других культурно-просветительных учреждений.

Отмечается, что в книгу вошли материалы следующих научно-практических конференций: «Исторические парки, ландшафтные территории. Вопросы выявления, изучения и сохранения наследия» (к 25-летию возрожденного Общества изучения русской усадьбы; 2017 год), VI научно-практическая конференция «Сады и парки России» памяти В. А. Агальцовой (2018) и «Аптекарский огород в контексте современного садово-паркового искусства» (2019).

В пресс-службе добавили, что сборник содержит, помимо прочего, редкие фотоматериалы. Электронный вариант книги можно найти на сайте Пушкинского заповедника в разделе «Специалистам → Библиотека».