Три человека погибли во время празднования дня рождения российского инстаграмм-блоггера

10:22, 29 февраля 2020, ПАИ

Трагедией завершился праздник в Москве. Инстаграмм-блогер Екатерина Диденко собрала друзей в бане. Предполагалось создать облако пара во время купания в бассейне. Для этого в воду забросили сухой лед, сообщает Интерфакс. Однако вместо пара образовалось облако углекислого газа. А находившиеся в воде люди получили сильнейшие химические ожоги.

К месту трагедии были вызваны врачи скорой помощи. Двух человек спасти не удалось - это мужчина и женщина в возрасте 25 лет, еще несколько гостей вечеринки попали в больницу, пишет РИА Новости.

Сама Екатерина Диденко из коридоров медучреждения выложила видео в соцсети, на котором она рассказала, что не знает, кто именно умер, ее муж находится в реанимации, сама она в порядке.

Через несколько часов стало известно, что супруг Екатерины скончался, сообщает ТАСС.

На данный момент в больнице остаются еще трое пострадавших.

Возраст участников вечеринки – 25-35 лет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).