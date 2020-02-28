Определены первые чемпионы по шахматам в Псковской области в 2020 году

12:35, 29 февраля 2020, ПАИ

В Великих Луках завершились чемпионаты Псковской области среди женщин и мужчин по шахматам с классическим контролем времени. Это первые игры в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в региональной Федерации шахмат.

Среди мужчин победу одержал кандидат в мастера спорта России Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Титула «чемпиона области» он добивается уже в 7 раз.

Второе место занял Сергей Кудряшов из Пскова, а третье – чемпион 2019 года Наум Руденко из Псковского района.

Седи женщин сильнейшей оказалась Виктория Емельянова из Великих Лук. Титул чемпионки она завоевывала и в 2019 году, так что ей удалось сохранить это высокое звание. Вторая строчка - у Элины Гольбрайх, третья – у Екатерины Арламовой. Обе – великолучанки.

Награды вручил главный судья соревнований вице-президент областной Федерации шахмат Максим Трефилов.

Победители представят Псковскую область в начале марта на чемпионатах СЗФО 2020 года, которые пройдут в Санкт-Петербурге.