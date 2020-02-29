Представители Псковской области получили статусы тренеров «Волонтеров Победы»

12:49, 29 февраля 2020, ПАИ

Три представителя Псковской области получили статусы тренеров Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». Об этом стало известно по итогам семинара-практикума для представителей Движения, который прошел в Брянске.

Федеральными тренерами стали представители регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Родина, Екатерина Родина и Евгений Рудый, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Теперь тренеры проведут обучение актива волонтерского корпуса Победы в регионе.

Семинар объединил добровольцев из разных регионов России, историков. Темами для общения стали школьное волонтерство, взаимодействие с ветеранами в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия были озвучены результаты Всероссийского конкурса волонтёров-историков Года памяти и славы. В числе победителей представитель Псковской области Алёна Васильева.