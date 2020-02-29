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Общество

Увезенного в больницу более полувека назад сына ищет женщина в Псковской области

Жителей Псковской области просят помочь в поиске Владимира Мяги. Он появился на свет летом 1949 года. Заявку о его поиске в программу «Жди меня» направили родственники, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта в  регионе.

«Мама - Александра Мяги - родила сына в Псковском областном тюремном лагере. Сына звали Владимир. Через несколько месяцев матери сообщили, что сын болен, и доставили в Псковскую больницу. Когда мать была освобождена из тюрьмы и отправилась в больницу, чтобы забрать ребенка, сына объявили мертвым и похороненным. Матери не было выдано свидетельство о рождении или смерти. Мать все еще думает, что ей лгали, а сына усыновили», - написали авторы письма.

Родные верят в это, а еще верят в возможность отыскать Владимира или информацию о нем.

Если вам что-то известно об этой истории, сообщите волонтерам на адрес почты pskovnews@mail.ru.

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