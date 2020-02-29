В Белоруссии с 2021 года планируют отказаться от пластиковых стаканов и тарелок

17:05, 29 февраля 2020, ПАИ

В Белоруссии с 1 января 2021 года вводится запрет на использование шести наименований пластиковой посуды в точках общественного питания. Соответствующее постановление подписано главой министерства антимонопольного регулирования и торговли, сообщает Интерфакс.

В перечень попали стаканы, тарелки, чашки, палочки для размешивания напитков, трубочки для коктейлей, контейнеры для хранения продуктов. Полный запрет вступит в силу с 2023 года.

В настоящее время, по данным экспертов, в Белоруссии около половины точек общественного питания не используют пластиковую посуду.

По данным Минприроды Белоруссии, каждый год в стране образуется 280 тыс. тонн полимерных отходов, половина из них – одноразовая посуда.