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Спорт

Игры боевых искусств открылись в Пскове

В Пскове 29 февраля открылись Игры боевых искусств. В перечень входят состязания по айкидо, дзюдо, каратэ, ММА и ряду других. Церемония открытия прошла в спортивном комплексе 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«В Пскове собрались сильнейшие спортсмены из 20-ти регионов России, которые своими спортивными достижениями почтят память погибших героев. В Псковской области единоборства занимают особое место среди всех дисциплин - это очень символично. Мы гордимся вашей силой духа, целеустремленностью и смелостью», - говорится в обращении губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к юным участникам Игр.

«Отрадно, что эти игры проводятся в память о подвиге 6-й парашютно-десантной роты, которая навечно останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории дивизии, воздушно-десантных войск, в истории всей России», - подчеркнул командир 1140-го гвардейского артиллерийского дважды Краснознамённого полка Дмитрий Линенко.

Понаблюдать за проведением спортивных состязаний в Псков прибыл исполнительный директор Российского Союза боевых искусств Рамиль Габбасов.

Церемония началась с минуты молчания в память о псковских десантниках и показательных выступлений бойцов.

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