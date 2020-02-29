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Общество

Маршрут от Пскова до Великих Лук проложили для своих зрителей журналисты телеканала «Звезда»

Стоп-кадр из телепрограммы "Круиз-контроль".

29 февраля в эфир вышла программа «Круиз – контроль». Ее ведущая Юлия Розенберг совершила путешествие от Пскова до Великих Лук. Девушка поездом прибыла в Псков, рассказали Псковскому агентству информации в телекомпании. А затем отправилась на арендованном автомобиле к Великим Лукам.

Стоп-кадр из телепрограммы "Круиз-контроль".

Маршрут пролегал через Остров с его цепными мостами, Пушкинские Горы с их замечательным музеем и «Вечерами русской усадьбы». Зрители узнали об особенностях этих мест, познакомились с сыроварами и спортсменами, участниками автогонок. 

Стоп-кадр из телепрограммы "Круиз-контроль".

Главной же целью поездки стало исполнение детской мечты телеведущей. Она поднялась в небо на аэростате.

Главной же целью поездки стало исполнение детской мечты телеведущей. Она поднялась в небо на аэростате.

Не обошлось в программе и без «Сюрпризов». Ведущая была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции для досмотра, и не смогла сразу отыскать в своих вещах страховку на транспортное средство. Но, к счастью, все закончилось благополучно, бумаги были найдены.

 

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