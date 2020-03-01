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Общество

Правительство РФ одобрило расширение своих прав в сфере приватизации

Правительство РФ одобрило расширение своих прав в области установления единых требований к разработке программ приватизации федерального, находящегося в собственности регионов  и муниципального имущества, сообщается на сайте кабинета министров.

Также предлагается, что правительство будет устанавливать требования к предоставлению информации об итогах исполнения программ приватизации имущества и предоставлять такую информацию.

Кроме того, предлагается отменить направление регионами России отчетной информации о результатах приватизации муниципального имущества и имущества субъекта в правительство. Это, в свою очередь, связано с тем, что уполномоченный орган на ежегодной основе будет представлять отчет о приватизации имущества кабинету министров.

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