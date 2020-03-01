Правительство РФ одобрило расширение своих прав в сфере приватизации

08:53, 01 марта 2020, ПАИ

Правительство РФ одобрило расширение своих прав в области установления единых требований к разработке программ приватизации федерального, находящегося в собственности регионов и муниципального имущества, сообщается на сайте кабинета министров.

Также предлагается, что правительство будет устанавливать требования к предоставлению информации об итогах исполнения программ приватизации имущества и предоставлять такую информацию.

Кроме того, предлагается отменить направление регионами России отчетной информации о результатах приватизации муниципального имущества и имущества субъекта в правительство. Это, в свою очередь, связано с тем, что уполномоченный орган на ежегодной основе будет представлять отчет о приватизации имущества кабинету министров.