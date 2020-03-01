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Общество

Памятные мероприятия в честь 20-летия подвига 6-й роты пройдут сегодня в Пскове

1 марта в Пскове пройдут мероприятия, посвящённые памяти военнослужащих 6-ой роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии, героически погибших в 2000 году в Аргунском ущелье Чечни в ходе выполнения контртеррористической операции.

Героизм десантников вспоминают по всей России. Основные памятные мероприятия, которые пройдут сегодня в Пскове, посетит президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля. Планируется, что глава государства посетит 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й воздушно-десантной дивизии. В рамках памятных мероприятий президент возложит цветы к памятнику павшим воинам.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. Подробнее об этом бое – в инфографике ПАИ.

Указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году президент России Владимир Путин подписал 30 июля 2018 года. В Псковской области в соответствии с поручением губернатора Михаила Ведерникова родственникам погибших десантников оказали адресную помощь, в том числе материальную.

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