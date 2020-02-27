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Культура

«Имперский русский балет» покажет в Пскове «Спящую красавицу» и «Шопениану»

20 и 21 марта «Имперский русский балет» под руководством заслуженного артиста России Гедиминаса Таранды покажет на сцене Псковской областной филармонии два одноактных балета: «Спящая красавица» и «Шопениана». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции Псковской области.

Постановки будут показаны в рамках фестиваля русской музыки в честь М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. По сложившейся традиции «Имперский русский балет» будет выступать в сопровождении губернаторского симфонического оркестра Псковской области, художественным руководителем и главным дирижером которого является Николай Хондзинский.

Программа: 1 отделение – «Шопениана», 2 отделение – 3-й акт балета «Спящая красавица» - «Свадьба принцессы Авроры». 20 марта начало в 19:00, 21 марта – в 15:00. Заказать и забронировать билеты можно на сайте филармонии.

В 2018 году в Псковской области по договоренности с главой региона Михаилом Ведерниковым «Имперский русский балет» давал гастроли в Великих Луках и ряде малых городов Псковской области. В январе 2020 года коллектив представил псковским зрителям «Щелкунчика».

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