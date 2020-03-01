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Общество

Губернатор показал макет идрицкого мемориала «Знамя Победы»

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram поделился фотографиями макета мемориала «Знамя Победы», который установят в Идрице в Себежском районе.

Речь идёт о памятном знаке «Зарождение Знамени Победы», макет которого был выбран по итогам творческого конкурса, объявленного Российским военно-историческим обществом в рамках реализации нацпроекта «Культура».

Фото из Instagram Михаила Ведерникова.

Монумент будет установлен у федеральной трассы М-9 «Балтия». Ранее руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев отмечал, что высотой памятник будет с шестиэтажный дом.

Создание памятника, его транспортировку и установку берёт на себя РВИО, регион профинансирует благоустройство площадки рядом с монументом, а власти Себежского района займутся прилегающей территорией.

25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых и 150-я стрелковая дивизия, отдельным приказом получили почётные наименования «Идрицкие». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии. 28 февраля дату празднования водружения флага Идрицкой дивизии над рейхстагом узаконили депутаты Псковского областного Собрания.

По инициативе губернатора Михаила Ведерникова Идрица включена в план празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. В рамках подготовки разработан документ, рассчитанный на три года, который включает серию мероприятий, направленных на развитие образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры и спорта.

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