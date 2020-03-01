Участок улицы Советской закрыт в Пскове до вечера 1 марта

09:55, 01 марта 2020, ПАИ

До 19:00 1 марта в Пскове закрыт для движения транспорта участок улицы Советской от Октябрьской площади до улицы Детской и от улицы Советской до спуска на набережную реки Великой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Движение на этом участке временно прекращено на время проведения народного праздника «Масленичный разгуляй - 2020». Объезжать участок рекомендуется по Октябрьскому проспекту.

Основные места для проведения праздничных мероприятий – Детский парк, улица Советская от Октябрьской площади до стоянки банка «ВТБ», спуск к набережной реки Великой по улице Детской и набережная реки Великой. Сожжение чучела Масленицы планируется в 15:00 на территории амфитеатра на набережной реки Великой.