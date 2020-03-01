Чучело Масленицы сожгут сегодня на набережной реки Великой в Пскове

10:18, 01 марта 2020, ПАИ

1 марта в Пскове в рамках народного праздника «Масленичный разгуляй - 2020» на набережной реки Великой сожгут чучело Масленицы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник пройдет с 12:00 до 15:30. Основные места для проведения праздничных мероприятий – Детский парк, улица Советская от Октябрьской площади до стоянки банка «ВТБ», спуск к набережной реки Великой по улице Детской и набережная реки Великой. Сожжение чучела Масленицы планируется в 15:00 на территории амфитеатра на набережной реки Великой.

В радиусе 50 метров от мест проведения мероприятия с 10:00 до 17:00 запрещена розничная продажа алкоголя.