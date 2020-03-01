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Пропавшего 50-летнего мужчину ищут в Плюсском районе

В Плюсском районе разыскивается 50-летний Василий Иванов, который вечером 19 февраля ушёл из дома в посёлке Заплюсье и не вернулся, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ростом 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые. Был одет в куртку камуфляжной расцветки, серую шапку.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112.

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