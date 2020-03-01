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Три автомобиля столкнулись в центре Пскова

Фото: Валерий Шишов.

1 марта около 10:00 в Пскове на площади Ленина столкнулись три легковых автомобиля, сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Машины получили повреждения. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется.

В настоящий момент на этом участке дороги движение затруднено. Прогнозируется, что из-за дорожной аварии в центре города образуются пробки в сторону Запсковья и Завеличья из центра города.

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