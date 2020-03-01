Посвящённый памяти 6-й роты поэтический конкурс объявлен в Псковской области

12:23, 01 марта 2020, ПАИ

С 1 марта начался приём заявок на участие во всероссийском поэтическом конкурсе «Высота», посвящённом 20-летию подвига военнослужащих 6-й роты 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й воздушно-десантной дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

Конкурс проводится в рамках литературно-исторического проекта «Чтобы помнили», который реализуется с использованием гранта президента России, предоставленного Фондом президентских грантов. С положением конкурса можно ознакомиться на сайте псковского литературного портала.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники 6-й роты вступили в неравный бой с боевиками в Аргунском ущелье Чечни. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них – посмертно, 68 – награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.