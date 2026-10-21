В Пскове врачи извлекли бусинку от браслета из уха ребёнка

13:12, 21 октября 2026, ПАИ

Псковские врачи извлекли бусинку от браслета из уха девочки, сообщили ПАИ в министерстве здравоохранения Псковской области.

На приём к врачу-педиатру Псковской детской городской поликлиники обратилась девочка. Во время общего осмотра врач заметила что-то в ухе ребёнка – с помощью отоскопа удалось обнаружить там бусинку от браслета.

При этом девочка сама не говорила о проблеме – не понимала, что что-то не так. Бусинка находилась в наружном слуховом проходе и сама выйти не могла, была ещё еле заметна.

Врач-педиатр направила ребёнка с родителями к лор-врачу, который удалил инородное тело. После этого девочка стала слышать лучше.

Псковским родителям напомнили: если ребёнок стал хуже слышать, жалуется на дискомфорт в ухе или носу, следует обратиться к врачу. Кроме того, нельзя пробовать достать инородное тело самостоятельно, так как можно навредить.