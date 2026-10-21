Михаил Ведерников вручил награды победителям регионального этапа премии «Мы вместе»

14:22, 21 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил награды победителям регионального этапа Международной премии «Мы вместе». Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области



Фото: ресурсный центр «Добро.рф» в Псковской области

















На конкурс в Псковской области поступило 258 заявок от жителей региона. В региональном этапе приняли участие 100 человек. Победителями стали 11 участников, ещё трое вышли в федеральный полуфинал.

Губернатор отметил, что активность жителей Псковской области с каждым годом растёт. Движение ТОС, социальные проекты и инициативы привлекают серьёзные средства для реализации идей на территории региона.

Международная премия «Мы вместе» – масштабный проект, который поддерживает президент России. Победители получают не только признание, но и поддержку в развитии своих инициатив в рамках президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Михаил Ведерников поздравил победителей и пожелал им дальнейших успехов в реализации социально значимых проектов.