Вячеслав Суханов: Медиа должны формировать среду, а не только реагировать на вызовы

14:14, 21 октября 2026, ПАИ

Лектор Российского общества «Знание», член Союза журналистов России, главный редактор СИ «Умная Россия» Вячеслав Суханов принял участие в VII Псковском международном медиафоруме. В выездной студии телеканала «Первый Псковский» он рассказал о секции по созданию подкастов, смыслах в медиа и впечатлениях от форума.

По словам Вячеслава Суханова, чтобы создать интересный подкаст, нужно понять, что волнует автора и какую задачу он решает. Однако есть и другие инструменты медиа, о которых не нужно забывать. Например, редакция «Умной России» постоянно использует разные форматы, включая вертикальные клипы и контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, чтобы несколькими способами в рамках Года единства народов России освещать эту тему.

Вячеслав Суханов признался, что на Псковском медиафоруме он впервые. Ему понравилось, как организовано мероприятие.

«Псков замечательный. Я очень жду обзорную экскурсию. Классно, что здесь живут прекрасные люди с горящими глазами. На форум пришли за знаниями, и я искренне надеюсь, что мне удалось поделиться с участниками своими практическими навыками», – сказал он.

Говоря о пленарной сессии, он отметил выступление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя руководителя «Мастерской новых медиа» Сергея Леваненкова. По мнению Суханова, они задали смысловые рамки того, как медиа должны развиваться.

«Не только реагировать на вызовы среды, но и формировать эту среду. Это очень важно с точки зрения политики нашей редакции. Мы это максимально разделяем и внедряем в содержательную часть всего, что выпускаем. У каждого свой опыт, и очень здорово, что мы это переосмысливаем с точки зрения смысловой наполненности и ответственности, которую медиа несут перед людьми», – заключил Вячеслав Суханов.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.