Воду на улице Холмской и прилегающих улицах отключат в Великих Луках 22 октября

13:25, 21 октября 2026, ПАИ

Водоснабжение будет временно отключено на нескольких улицах Великих Лук 22 октября с 09:00 до окончания работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе по адресу улица Холмская, 16.

Без воды останутся жильцы домов на улице Рыкановской, 3а, 6, 7, 12, 13, 14/97; в Сопецком проезде, 6, 8, 10; на улице Полиграфистов, 89, 91, 93, 94, 95, 96/2, 98/3, 99/15, 100, 100а, 101а, 102а, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 112а, 114; в Круговом проезде, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11а, 15, 15а, 17а, 19, 21, 23; на улице Холмской, 1, 1а, 3, 5, 6/1, 7, 7а, 8, 14/1, 15, 15а, 16, 17а, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 38, 38а, 40, 40а, 42, 48, 50, 52, 54, 56, 58/2; на улице Труда, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; в Речном проезде, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9а, 10, 11, 12; в Низовом тупике, 3, 8, 8а; на улице Низовой, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16; на улице Рыканово, 1; на улице Сельской, 1а, 17; на улице Причальной, 1, 1а, 3, 3а, 4, 4а, 6, 9; на улице Центральной Рыкановской, 1, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 30; в тупике Печатникова, 4, 5, 10, 11; на улице Дворовой, 1, 2, 2а, 2б, 4а, 5, 6, 7, 10б, 14; на улице Широкой, 3а, 18б, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33; на улице Лазаревской, 1, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 15; в Лазаревском переулке, 1, 2, 3, 4; на улице 3-й Ударной Армии, 109; на улице Сопецкой, 15/92, 17, 23, 25, 27, 29/103; на улице 2-й Богдановской, 1, 5, 7, 9; в Холмском проезде, 7/5.

Также отключение затронет водоразборные колонки на улицах Рыкановской, 7; Холмской, 38–40, 58/2; Труда, 15; Центральной Рыкановской, 20, 25.

Кроме того, пониженное давление воды будет у абонентов на улице Винатовского, 66.