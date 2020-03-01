Названы лучшие сборщики алиментов в Псковской области

12:58, 01 марта 2020, ПАИ

В Псковской области назвали и наградили лучших судебных приставов по алиментам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по региону.

Лучших сборщиков алиментов определили по итогам первого этапа всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям». По итогам 2019 года победила судебный пристав-исполнитель ОСП Невельского и Усвятского районов Людмила Рябинина. Второе место заняла судебный пристав-исполнитель ОСП Порховского района Ольга Васильева, третье место – судебный пристав-исполнитель ОСП Великих Лук Светлана Исаева.

У победителя конкурса – Людмилы Рябининой – на исполнении в 2019 году находилось 320 исполнительных производств по взысканию алиментов. В течение года копии 125 документов она направила в организации для удержания периодических платежей из заработной платы. За 2019 год Людмила Рябинина провела 333 проверки бухгалтерий на предмет правильности удержаний и своевременности перечислений по исполнительным документам, в отношении семи неплательщиков алиментов она подала рапорты о привлечении должников к уголовной ответственности.