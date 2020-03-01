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Общество

Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта для граждан Украины по инициативе властей Киева изменились правила пересечения границы с Россией, пишет газета «Известия».

Украинцам запрещено выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет). Теперь граждане Украины смогут выезжать в Россию только по заграничному паспорту. Таким образом, были приостановлены действовавшие с 1997 по 2011 год соглашения между Россией и Украиной об условиях безвизовых поездок.

В то же время Россия не изменила своих процедур в отношении украинцев - они по-прежнему могут въехать и получить необходимые услуги по паспорту гражданина Украины. 

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