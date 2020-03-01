За 53 наркопреступления будут судить мужчину в Пскове

17:19, 01 марта 2020, ПАИ

В Пскове перед судом предстанет гражданин, обвиняемый в совершении 53 наркопреступлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что в Псковской области действовало преступное сообщество, которое в июле 2017 года создало неустановленное лицо. Преступная группировка занималась незаконным сбытом наркотиков через закладки с помощью специального сайта в интернете, автоматизированных аккаунтов мессенджера и электронных платежных систем.

Обвиняемый состоял в звене «закладчиков» преступного сообщество около года – до 23 ноября 2018 года, пока его не задержали стражи порядка. За это время мужчина совершил в Пскове 53 наркопреступления.