Президент РФ подписал закон о бесплатном питании школьников

19:50, 01 марта 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, все учащиеся младших классов должны получать бесплатное горячее питание не менее одного раза в день, а в меню обязательно должны присутствовать горячие блюдо и напиток.

Отмечается, что финансирование будет осуществляться за счёт средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников. Бюджетам субъектов России могут предоставляться субсидии из федерального. Ответственным за предоставление питания будет учредитель школы.