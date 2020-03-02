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Общество

Стоимость теплоснабжения пересмотрят из-за теплой зимы в России

Теплая зима в России приведет к пересмотру стоимости квартирного отопления. Как пишет газета «Известия», на снижение стоимости теплоснабжения могут рассчитывать те жители субъектов России, где платежи за услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России отметили, что если по решению областных властей платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика.

Отмечается, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и вовремя корректировать параметры теплоносителя. По словам экспертов, управляющие компании обязаны сделать перерасчет.

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