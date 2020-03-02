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Общество

Снег сорвался с крыши здания гордумы на инвалида-колясочника в Пскове

Фото Дмитрия Егорова в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

Снег сорвался с крыши здания гордумы в Пскове на женщину с ограниченным возможностями здоровья, передвигающуюся на инвалидной коляске. Об этом сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото Дмитрия Егорова в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Вот такой «нежданчик» мы получили от мэрии и гордумы, на инвалида-колясочника с крыши упала лавина снега», – рассказали очевидцы. По их мнению, падение льда представило бы опасность для жизни и здоровья женщины.

Фото Дмитрия Егорова в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

В последние дни февраля в Пскове выпало около 14 мм осадков в виде снега и мокрого снега.

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