Россияне сократили траты в интернет-магазинах

08:27, 02 марта 2020, ПАИ

Траты в отечественных и зарубежных интернет-магазинах сократили жители России. Как пишет газета «Известия», если в 2015 году россияне в среднем тратили 3,6 тыс. рублей за одну покупку в российских магазинах, то в 2019-м эта сумма составила 2,6 тыс. рублей.

Отмечается, что по сравнению с 2018 годом сумма чека упала на 13%, два года назад россияне тратили на покупку в интернет-магазине 3 тыс. рублей.

На зарубежных площадках средний чек составлял 18 долларов в 2015 году, 9 долларов — в 2018-м и 7,5 долларов — в 2019-м. При этом общий объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41%.